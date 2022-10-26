На должность руководителя филиала компании «Россети Урал» — «Свердловэнерго» согласовали кандидатуру Алексея Смушкина

УрБК, Екатеринбург, 06.12.2022. Совет директоров «Россети Урал» согласовал Алексея Смушкина на должность заместителя генерального директора — директора филиала «Россети Урал» — «Свердловэнерго».



Алексей Смушкин начал работу в «Свердловэнерго» в 1994 году в городе Богданович. В 2006 году был назначен начальником Центрального управления сетями (ЦУС) в аппарате управления ОАО «Свердловэнерго» в городе Екатеринбург. В 2017 году был удостоен Почетного звания «Заслуженный работник электросетевого комплекса Урала».



С 2018 по 2022 год работал на позициях технического руководителя в коммерческих структурах газового и строительного сектора экономики Урала, а также возглавлял Представительство АО «СО ЕЭС» в Курганской области.