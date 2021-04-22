Житель Ревды отправится под суд за кражу 17 велосипедов на общую сумму более 227 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 06.12.2022. Житель города Ревды отправится под суд по подозрению в краже велосипедов. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, всего мужчина похитил 17 транспортных средств на общую сумму более 227 тыс. руб.
Уголовное дело, возбужденное против него в соответствии с частями 1 и 2 статьи 158 УК РФ «Кража, в том числе совершенная с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище, с причинением значительного ущерба гражданину», было направлено в суд прокуратурой города Ревда.
По версии следствия, в период с февраля по август текущего года обвиняемый систематически проникал в подъезды жилых домов города, где похищал хранящиеся там велосипеды.
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