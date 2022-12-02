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В Свердловской области выявлено 318 новых случаев заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 06.12.2022. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 318 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 6 декабря 2022 года федеральный оперштаб.

Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 555 тыс. 975 человек.

Также за сутки в области не зарегистрировано ни одного летального случая от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе составляет 10 тыс. 887. За сутки из больниц выписано 332 человека. Всего в Свердловской области официально выздоровели 540 тыс. 695 человек.

В России за минувшие сутки был выявлен 5 тыс. 561 новый случай COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 21 млн 628 тыс. 829 человек. За сутки зафиксировано 59 летальных случаев (всего 392 тыс. 342), выздоровели 6 тыс. 690 человек (всего 21 млн 030 тыс. 317).

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