Законодательное собрание Свердловской области приняло бюджет региона на 2023 год

УрБК, Екатеринбург, 06.12.2022. Депутаты Законодательного собрания Свердловской области в финальном чтении одобрили проект регионального бюджета на 2023 год. Данное решение было принято на заседании 6 декабря.



Доходы областной казны в следующем году составят 354 млрд руб., расходы — 374 млрд. Перед принятием документа к депутатам обратился губернатор Евгений Куйвашев, рассказавший об экономических планах правительства региона.



«Бюджет сохраняет — как и всегда — социальную направленность. В структуре расходов свыше 65% (243,7 млрд руб.) составляют расходы на социальную сферу. Отмечу, что на реализацию национальных проектов учтено 39,5 млрд руб. В Свердловской области ежемесячные выплаты малообеспеченным семьям на детей в возрасте от 8 до 17 лет осуществляются в отношении почти 142 тыс. детей», — сообщил он.



После этого парламентарии утвердили проект сразу во втором и третьем чтениях.