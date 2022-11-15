Обращение между чтениями

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выступил в региональном Законодательном собрании с обращением к депутатам. В своей речи он поделился некоторыми итогами 2022 года, обозначил ключевые направления работы и крупнейшие проекты. Отметим, что сегодня депутаты рассмотрели во втором чтении проект областного бюджета. Выступление губернатора прошло перед обсуждением этого вопроса. Первое чтение же состоялось в середине ноября.



Приоритеты



Глава региона рассказал, что по итогам 10 месяцев 2022 года объем отгруженной промышленной продукции вырос на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив примерно 2,7 трлн руб. Высокие темпы показывает строительная отрасль, где введено свыше 2,3 млн кв. м. жилья, что превышает прошлогодний результат. За январь-сентябрь инвестиции в основной капитал выросли более чем на 7%, превысив 306 млрд руб.



В своем докладе Е. Куйвашев выделил несколько приоритетных направлений деятельности. Первым он назвал повышение достатка и качества жизни уральцев. Второе — оперативная адаптация и обеспечение полноценной работы экономики региона в условиях санкций, а также решение специальных задач. Следом идет достижение технологического суверенитета и опережающее инфраструктурное развитие.



«И четвертое — обеспечение сбалансированного развития территорий, повышение стандартов жизни, независимо от того, где проживают и трудятся наши земляки — в мегаполисе или небольшом городе. Все это позволит нам обеспечить достижение национальных целей развития», — заключил губернатор.



О социальном



По мнению главы региона, предложенный проект бюджета на 2023 и плановый период 2024-2025 годов будет соответствовать масштабам этих задач. Главный финансовый документ сохранит свою социальную направленность. В структуре расходов более 65% (243,7 млрд руб.) пойдет на социальную сферу. Также на реализацию национальных проектов выделено 39,5 млрд руб.



В Свердловской области ежемесячные выплаты малообеспеченным семьям на детей в возрасте от восьми до 17 лет осуществляются в отношении почти 142 тыс. детей. По итогам года на эти цели предполагается выделить более 13 млрд руб., включая 4 млрд из областной казны.



«В 2023 году также обеспечим выполнение всех социальных обязательств перед жителями Свердловской области — на реализацию социальной политики предусмотрено свыше 90 млрд руб.», — отметил Е. Куйвашев.



Также глава региона добавил, что в этом году начались капитальные ремонты в 80 объектах здравоохранения. Приобретено 27 модульных зданий фельдшерско-акушерских пунктов. До конца года будет закуплено более 1,2 тыс. штук высокотехнологичного оборудования и более 160 автомобилей для медицинских организаций.



Вдобавок в этом году планируется ввести в эксплуатацию семь новых зданий школ, из которых пять уже сданы. Капитальные ремонты прошли либо еще ведутся в 28 школах. Их предполагается завершить до конца года.



В 2023 году предполагается направить около 100 млрд руб. на поддержку образования. Планируется ввести в эксплуатацию шесть новых зданий школ и сделать капитальный ремонт в 23 учебных учреждениях.



Промышленность и инфраструктура



Сейчас более 60 ведущих предприятий Среднего Урала находятся в федеральном перечне системообразующих организаций. В следующем году планируется предоставить Фонду технологического развития промышленности Свердловской области 110 млн руб. субсидий на поддержку субъектов промышленной деятельности. Более 100 млн руб. — Уральскому научному образовательному центру. Губернатор допускает, что обе цифры могут вырасти в течение года. Предполагается, что на эти деньги будут поддержаны перспективные инновационные проекты, направленные на укрепление региональной экономики и достижение технологического суверенитета.



По итогам согласительных процедур расширена поддержка территорий в сфере обновления коммунальной инфраструктуры. В том числе на строительство и реконструкцию очистных сооружений в Березовском городском округе и Среднеуральске согласовано выделение дополнительных 500 млн руб. На 151 млн руб. выросли расходы на проекты капитального строительства по газификации территорий. Продолжается работа по социальной догазификации. По состоянию на 1 декабря 2022 года принято в работу более 39 тыс. заявок. По почти 13 тыс. договоров газовые сети доведены до границ земельных участков граждан.



Кроме того, общий объем дорожного фонда Свердловской области в 2023 году составит более 26,6 млрд руб. Также будет продолжаться развитие городского транспорта. Акцент сделают на доступном и экологичном электротранспорте — трамваях и троллейбусах.



Помимо этого, Е. Куйвашев подчеркнул, что регион сохраняет стратегические планы по перспективному развитию. В связи с этим он выделил несколько крупных долговременных проектов, реализацию которых считает приоритетной. В первую очередь это строительство скоростной трассы Москва — Казань — Екатеринбург. Дорога пройдет по территории нескольких муниципалитетов, даст мощный импульс развитию экономики региона.



«Следующий проект — развитие Сухого порта в Екатеринбурге. Мы должны в полной мере использовать свои конкурентные преимущества, в том числе выгодное географическое положение, чтобы стать крупнейшим логистическим хабом в самом центре нашей страны», — добавил губернатор.



Также он отметил строительство университетского кампуса Уральского федерального университета. Это позволит расширить возможности учебного заведения в реализации своих проектов.



Еще один значимый проект — международный фестиваль студенческого спорта с участием стран БРИКС, ШОС и СНГ. Он состоится в Екатеринбурге в августе 2023 года в одно время с празднованием 300-летнего юбилея уральской столицы.



«Уверен, что в реализации всех проектов, направленных на дальнейшее развитие региона, благополучие уральцев, мы с вами единая команда. У нас общие цели, и, конечно, я хочу вас всех поблагодарить за колоссальную работу, которую вы провели вместе с моими коллегами из правительства Свердловской области», — поблагодарил депутатов в конце своей речи Е. Куйвашев.