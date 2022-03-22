Банк России фиксирует отказы малого бизнеса от кредитов из-за экономической неопределенности

УрБК, Москва, 05.12.2022. Представители российского малого бизнеса после получения одобрения на кредиты начали сами от них отказываться. Причиной этому стала экономическая неопределенность и отсутствие понимания перспектив. Об этом рассказал член совета директоров ЦБ РФ Михаил Мамута, сообщает «Прайм».
Он отметил, что кредитный портфель малого бизнеса с 2021 по 2022 год вырос на 30%. В то же время банки сохраняют интерес к выдаче кредитов малым предприятиям, но те сами отказываются. Михаил Мамута считает, что сейчас малому и среднему бизнесу доступны кредиты, но нужны выработанная экономическая политика и понятная система стимулирования.
Объем выданных кредитов субъектам малого и среднего бизнеса (МСБ) в России в 2021 году вырос на 39% по сравнению с ...22.03.2022 Объем выданных кредитов субъектам МСБ в 2021 году вырос на 39%
УрБК, Москва, 22.03.2022. Объем выданных кредитов субъектам малого и среднего бизнеса (МСБ) в России в 2021 году вырос ...25.02.2022 Свердловские предприниматели в 2021 году получили кредиты на сумму более 374 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 25.02.2022. В 2021 году представители малого бизнеса Свердловской области получили кредиты на сумму ...29.04.2019 За год портфель кредитов малому и среднему бизнесу в УБРиР вырос на 45%
УрБК, Екатеринбург, 29.04.2019. По итогам 2018 года кредитный портфель малого и среднего бизнеса (МСБ) в Уральском ...14.04.2010 Президент — председатель правления ЗАО «ВТБ24» Михаил Задорнов: Мы удовлетворяем не более трети заявок представителей малого бизнеса на кредитование
УрБК, Екатеринбург, 14.04.2010. В ЗАО «ВТБ24» продолжается сокращение корпоративного кредитного портфеля, а также ...