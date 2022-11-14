На уборку улиц Екатеринбурга сегодня выйдет 388 рабочих и 218 единиц спецтехники

УрБК, Екатеринбург, 05.12.2022. Сегодня днем для ликвидации последствий снегопада на улицы Екатеринбурга выйдет 388 рабочих и 218 единиц снегоуборочной техники. Максимальное количество рабочей силы на уборку улиц будет выведено по распоряжению замглавы города Алексея Бубнова, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



Замглавы поставил перед коммунальщиками задачу оперативно бороться с последствиями снегопадов, а также провести обработку улиц и дорог противогололедными материалами (ПГМ), чтобы избежать образования наката и гололеда в связи с ожидающимся похолоданием.



В прошедшие выходные на улицах города работало 902 сотрудника дорожных служб и 863 единицы специальной техники. Коммунальщики вывезли на полигоны 16 тыс. 803 т снега, израсходовали 225 тыс. т ПГМ и 969 т фракционного песка.