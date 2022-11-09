В Свердловской области выявлено 314 новых случаев заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 05.12.2022. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 314 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 5 декабря 2022 года федеральный оперштаб.



Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 555 тыс. 657 человек.



Также за сутки в области зарегистрирован один летальный случай от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе составляет 10 тыс. 887. За сутки из больниц выписано 111 человек. Всего в Свердловской области официально выздоровели 540 тыс. 363 человека.



В России за минувшие сутки было выявлено 5 тыс. 667 новых случаев COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 21 млн 623 тыс. 268 человек. За сутки зафиксировано 52 летальных случая (всего 392 тыс. 283), выздоровели 4 тыс. 647 человек (всего 21 млн 023 тыс. 627).