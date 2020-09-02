Объем просроченных потребительских кредитов в России достиг 631 млрд рублей

УрБК, Москва, 05.12.2022. По итогам октября 2022 года объем просроченных потребкредитов в России вырос на 0,3%, до 631,1 млрд руб. Это рекордный показатель, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные «Скоринг бюро».
В то же время количество просроченных более чем на 90 дней займов в октябре снизилось на 0,1%, до 4 млн 032 тыс. штук.
«В последние месяцы виден легкий восходящий тренд уровня риска, который в настоящее время может быть практически безболезненно абсорбирован кредитной системой. Дальнейшие тенденции на рынке будут более ясны в начале следующего года, когда выйдет новая макроэкономическая статистика и будут видны первые итоги работы кредитной системы в условиях неопределенности», — прокомментировали авторы исследования.
Добавим, что изменения произошли параллельно с ростом кредитного портфеля банков до максимального уровня. В октябре количество открытых гражданами потребительских ссуд выросло на 1,4% до 34,3 млн единиц. В то же время объем портфеля увеличился на 1%, составив 7,4 трлн руб.
В итоге доля просроченных на срок более 90 дней кредитов снизилась с 11,92% до 11,75% количественно и с 8,55% до 8,49% — по объему.
УрБК, Москва, 02.09.2020. По итогам июля 2020 года в России отмечался резкий рост числа просроченных (свыше 90 дней) ...31.05.2017 Доля просроченных розничных кредитов в РФ в апреле составила 9,3%
Доля кредитов с просроченными свыше 90 дней платежами в общем объеме однородных ссуд, предоставленных банками физлицам, ...31.05.2017 Доля просроченных розничных кредитов в РФ в апреле составила 9,3%
УрБК, Москва, 31.05.2017. Доля кредитов с просроченными свыше 90 дней платежами в общем объеме однородных ссуд, ...24.10.2016 Объем просроченной задолженности по кредитам за III квартал вырос на 3%
По итогам III квартала объем просроченной задолженности по кредитам вырос на 3% и составил 1,27 трлн руб. или 13,8% от ...28.07.2016 К концу II квартала россияне просрочили платежи по 13,71 млн кредитов
УрБК, Москва, 28.07.2016. По данным Объединенного кредитного бюро, количество просроченных кредитов по итогам II ...