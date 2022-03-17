В Екатеринбурге сотрудник коммерческой организации оштрафован за уклонение от таможенных платежей на 14,3 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 05.12.2022. Ленинский районный суд приговорил к штрафу в 400 тыс. руб. 42-летнего менеджера коммерческой организации. Мужчина признан виновным в преступлении по пункту «г» части 2 статьи 194 УК РФ «Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации, в особо крупном размере». Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.



Установлено, что в период с мая 2019 по февраль 2020 года обвиняемый передал в Уральскую электронную таможню ложные сведения о товарах — кустомагнитных этикетках для противокражной системы, ввезенных из-за рубежа. Это позволило организации уклониться от уплаты 14,3 млн руб. таможенных платежей.



Суд согласился с позицией государственного обвинения и признал мужчину виновным.