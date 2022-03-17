В Екатеринбурге сотрудник коммерческой организации оштрафован за уклонение от таможенных платежей на 14,3 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 05.12.2022. Ленинский районный суд приговорил к штрафу в 400 тыс. руб. 42-летнего менеджера коммерческой организации. Мужчина признан виновным в преступлении по пункту «г» части 2 статьи 194 УК РФ «Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации, в особо крупном размере». Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.
Установлено, что в период с мая 2019 по февраль 2020 года обвиняемый передал в Уральскую электронную таможню ложные сведения о товарах — кустомагнитных этикетках для противокражной системы, ввезенных из-за рубежа. Это позволило организации уклониться от уплаты 14,3 млн руб. таможенных платежей.
Суд согласился с позицией государственного обвинения и признал мужчину виновным.
УрБК, Екатеринбург, 17.03.2022. Октябрьский районный суд Екатеринбурга приговорил к штрафу в 300 тыс. руб. сотрудника ...24.12.2021 Компания и таможенный брокер из Екатеринбурга скрыли от оплаты таможенные платежи на сумму 4,1 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 24.12.2021. Коммерческая организация и таможенный брокер из Екатеринбурга обвиняются в уклонении от ...22.11.2021 Предприниматель из Екатеринбурга заплатит более 7,4 млн рублей за уклонение от таможенных платежей
УрБК, Екатеринбург, 22.11.2021. В Екатеринбурге осуждены директор и ведущий менеджер общества с ограниченной ...01.07.2019 С директора компании «АзияТрансСервис» взыскано более 5,9 млн рублей за уклонение от уплаты таможенных платежей
УрБК, Екатеринбург, 01.07.2019. По иску Серовской транспортной прокуратуры С директора компании «АзияТрансСервис» ...27.06.2017 В Нижнем Тагиле гражданин Узбекистана осужден за контрабанду лесоматериалов стоимостью 4 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 27.06.2017. Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор в отношении 47-летнего ...