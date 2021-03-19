УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 09:02

Компанию «Урал Щебень» оштрафовали за незаконное предложение сотруднику налоговой службы 1 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 05.12.2022. В Свердловской области прокуратура оштрафовала ООО ПК «Урал Щебень» за передачу взятки на сумму 1 млн руб., сообщает пресс-служба местной прокуратуры.

В ходе расследования было установлено, что в декабре 2020 года директор юрлица решил подкупить представителя налоговых органов, передав через посредника 1 млн руб. с целью снижения суммы выплачиваемых налогов. Однако сотрудник налоговой службы от взятки отказался.

По данному факту региональная прокуратура возбудила административное дело по части 1 статьи 19.28 КоАП РФ «Незаконное предложение от имени или в интересах юридического лица должностному лицу денег за совершение в интересах данного юридического лица действий (бездействия), связанного с занимаемым служебным положением».

В отношении директора организации также возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 5 статьи 291 УК РФ «Покушение на дачу взятки должностному лицу через посредника, в особо крупном размере».

По итогам рассмотрения административного дела на ООО ПК «Урал Щебень» наложен штраф в 1 млн руб.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
19.03.2021 Суд оштрафовал на 500 тыс. рублей екатеринбургский интернет-магазин «СпецКомплект» за коммерческий подкуп

УрБК, Екатеринбург, 19.03.2021. Мировой судья судебного участка № 1 Верхнепышминского судебного района оштрафовал ООО ...

21.01.2020 В Челябинске суд оштрафовал директора компании «Галант» на 500 тыс. рублей за передачу взятки сотруднику больницы

УрБК, Челябинск, 21.01.2020. В Челябинске директора ООО «Галант» привлекли к административной ответственности в виде ...

25.10.2019 Компанию «Екатеринбургавтотранс» оштрафовали на 1 млн рублей за совершение коррупционного правонарушения

УрБК, Екатеринбург, 25.10.2019. По результатам прокурорской проверки ООО «Екатеринбургавтотранс» оштрафовано на 1 млн ...

08.05.2019 В Нижнем Тагиле компания «Конвекс телефония» оштрафована на 1 млн рублей за коррупцию

УрБК, Екатеринбург, 08.05.2019. В Нижнем Тагиле «Конвекс телефония» оштрафована на 1 млн руб. за совершение ...

29.06.2015 Свердловская стройкомпания оштрафована на полмиллиона рублей за передачу iPad чиновнику

УрБК, Екатеринбург, 29.06.2015. В Ачите по требованию прокуратуры ООО «Производственное Объединение УралСтройКомплект» ...

Популярные новости
02.12.2022РЭК Свердловской области утвердила новые тарифы на вывоз мусора15.11.2022В Свердловской области в семи сферах наблюдается кадровый дефицит21.11.2022В Свердловской области прогнозируют заморозки и гололедицу на дорогах23.11.2022В Екатеринбурге по решению суда снесут недостроенный небоскреб «Призма» у Северного автовокзала11.11.2022Свердловский губернатор Евгений Куйвашев присоединился к организации годов российско-китайского сотрудничества в области физкультуры и спорта
Архив новостей
Декабрь 2022 (97)
Ноябрь 2022 (711)
Октябрь 2022 (708)
Сентябрь 2022 (758)
Август 2022 (779)
Июль 2022 (718)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18