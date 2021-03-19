Компанию «Урал Щебень» оштрафовали за незаконное предложение сотруднику налоговой службы 1 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 05.12.2022. В Свердловской области прокуратура оштрафовала ООО ПК «Урал Щебень» за передачу взятки на сумму 1 млн руб., сообщает пресс-служба местной прокуратуры.



В ходе расследования было установлено, что в декабре 2020 года директор юрлица решил подкупить представителя налоговых органов, передав через посредника 1 млн руб. с целью снижения суммы выплачиваемых налогов. Однако сотрудник налоговой службы от взятки отказался.



По данному факту региональная прокуратура возбудила административное дело по части 1 статьи 19.28 КоАП РФ «Незаконное предложение от имени или в интересах юридического лица должностному лицу денег за совершение в интересах данного юридического лица действий (бездействия), связанного с занимаемым служебным положением».



В отношении директора организации также возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 5 статьи 291 УК РФ «Покушение на дачу взятки должностному лицу через посредника, в особо крупном размере».



По итогам рассмотрения административного дела на ООО ПК «Урал Щебень» наложен штраф в 1 млн руб.