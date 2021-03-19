Компанию «Урал Щебень» оштрафовали за незаконное предложение сотруднику налоговой службы 1 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 05.12.2022. В Свердловской области прокуратура оштрафовала ООО ПК «Урал Щебень» за передачу взятки на сумму 1 млн руб., сообщает пресс-служба местной прокуратуры.
В ходе расследования было установлено, что в декабре 2020 года директор юрлица решил подкупить представителя налоговых органов, передав через посредника 1 млн руб. с целью снижения суммы выплачиваемых налогов. Однако сотрудник налоговой службы от взятки отказался.
По данному факту региональная прокуратура возбудила административное дело по части 1 статьи 19.28 КоАП РФ «Незаконное предложение от имени или в интересах юридического лица должностному лицу денег за совершение в интересах данного юридического лица действий (бездействия), связанного с занимаемым служебным положением».
В отношении директора организации также возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 5 статьи 291 УК РФ «Покушение на дачу взятки должностному лицу через посредника, в особо крупном размере».
По итогам рассмотрения административного дела на ООО ПК «Урал Щебень» наложен штраф в 1 млн руб.
УрБК, Екатеринбург, 19.03.2021. Мировой судья судебного участка № 1 Верхнепышминского судебного района оштрафовал ООО ...21.01.2020 В Челябинске суд оштрафовал директора компании «Галант» на 500 тыс. рублей за передачу взятки сотруднику больницы
УрБК, Челябинск, 21.01.2020. В Челябинске директора ООО «Галант» привлекли к административной ответственности в виде ...25.10.2019 Компанию «Екатеринбургавтотранс» оштрафовали на 1 млн рублей за совершение коррупционного правонарушения
УрБК, Екатеринбург, 25.10.2019. По результатам прокурорской проверки ООО «Екатеринбургавтотранс» оштрафовано на 1 млн ...08.05.2019 В Нижнем Тагиле компания «Конвекс телефония» оштрафована на 1 млн рублей за коррупцию
УрБК, Екатеринбург, 08.05.2019. В Нижнем Тагиле «Конвекс телефония» оштрафована на 1 млн руб. за совершение ...29.06.2015 Свердловская стройкомпания оштрафована на полмиллиона рублей за передачу iPad чиновнику
УрБК, Екатеринбург, 29.06.2015. В Ачите по требованию прокуратуры ООО «Производственное Объединение УралСтройКомплект» ...