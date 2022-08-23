В Екатеринбурге обсудили проект благоустройства набережной Верх-Исетского пруда

УрБК, Екатеринбург, 02.12.2022. В креативном кластере ДОМНА прошло заседание совета общественных пространств, где обсудили перспективы развития инфраструктуры набережной Верх-Исетского пруда. Предполагается, что благоустройство затронет территорию возле водоема от улицы Лоцмановых до улицы Плотников.



На заседании представители архитектурного бюро «Астра-Девелопмент», которые являются заказчиками инициативы, презентовали эскизный проект облагороженного участка набережной.



Концепцию прибрежной площадки презентовала сотрудник архитектурного бюро ArtHouse Наталия Гончарова. По ее словам, в Екатеринбурге, как активно развивающемся мегаполисе, следует чаще создавать открытые пространства, которые станут местом притяжения горожан.



«Территория Верх-Исетского района является одной из старейших в Екатеринбурге. Проектирование набережной, как нового кластера, будет точкой развития не только для района, но и для всего города. В концепции мы опираемся на создание набережной в природном контексте», — сообщила она.



Специалист подчеркнула, что основные задачи обустройства площадки — это формирование общественного пространства, создание комфортной пешеходной инфраструктуры, налаживание экологических зон для местных жителей.



Одним из спикеров выступил генеральный директор ООО «Аконс девелопмент» Алексей Обрезков. Он сказал, что требуется обдумать, кто будет спонсором данного проекта — городские власти или коммерческие партнеры, так как от этого зависит период эксплуатации новых объектов. Он также выразил мнение, что подобная прибрежная зона может быть организована только при содействии коммерческих предприятий. Дополнительно следует оценить и стоимость затрат на содержание в разное время года.



Заведующая кафедрой городского строительства УрФУ Лариса Банникова отметила, что концепция нуждается в доработке, потому как общественные пространства с освещением не предусматривают периоды затопления и подтопления территории. По ее словам, стоит также обустроить большее количество пешеходных дорожек для горожан.



Напомним, что первое обсуждение модернизации инфраструктуры Екатеринбурга прошло в рамках VI Общероссийского форума «Города России 2030: вызовы и действия 2.0». В ходе него наметили план преобразования облика уральской столицы.