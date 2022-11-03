Число безработных на Среднем Урале за сутки незначительно выросло

УрБК, Екатеринбург, 02.12.2022. По состоянию на 2 декабря в Свердловской области официально зарегистрировано 16 тыс. 898 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.
На 1 декабря число безработных составляло 16 тыс. 853 человека. Таким образом, за последние сутки показатель вырос на 45 человек.
Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,8%.
Коэффициент напряженности рынка труда в регионе равен 0,44.
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