УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 17:40

Число безработных на Среднем Урале за сутки незначительно выросло

УрБК, Екатеринбург, 02.12.2022. По состоянию на 2 декабря в Свердловской области официально зарегистрировано 16 тыс. 898 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.

На 1 декабря число безработных составляло 16 тыс. 853 человека. Таким образом, за последние сутки показатель вырос на 45 человек.

Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,8%.

Коэффициент напряженности рынка труда в регионе равен 0,44.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
03.11.2022 Число безработных на Среднем Урале за сутки незначительно выросло

УрБК, Екатеринбург, 03.11.2022. По состоянию на 3 ноября в Свердловской области официально зарегистрировано 17 тыс. 548 ...

28.10.2022 Число безработных на Среднем Урале за сутки незначительно выросло

УрБК, Екатеринбург, 28.10.2022. По состоянию на 28 октября в Свердловской области официально зарегистрировано 17 тыс. ...

21.10.2022 Число безработных на Среднем Урале за сутки незначительно выросло

УрБК, Екатеринбург, 21.10.2022. По состоянию на 21 октября в Свердловской области официально зарегистрировано 17 тыс. ...

02.09.2022 Число безработных на Среднем Урале за сутки незначительно выросло

УрБК, Екатеринбург, 02.09.2022. По состоянию на 2 сентября в Свердловской области официально зарегистрировано 20 тыс. ...

31.08.2022 Число безработных на Среднем Урале за сутки незначительно выросло

УрБК, Екатеринбург, 31.08.2022. По состоянию на 31 августа в Свердловской области официально зарегистрировано 20 тыс. ...

Популярные новости
15.11.2022В Свердловской области в семи сферах наблюдается кадровый дефицит03.11.2022Свердловский губернатор Евгений Куйвашев утвердил нескольких региональных министровВчера, 11:21РЭК Свердловской области утвердила новые тарифы на вывоз мусора21.11.2022В Свердловской области прогнозируют заморозки и гололедицу на дорогах03.11.2022Энергетики «Россети Урал» направили более 110 млн рублей на обновление электросетевой инфраструктуры в Свердловской области
Архив новостей
Декабрь 2022 (70)
Ноябрь 2022 (711)
Октябрь 2022 (708)
Сентябрь 2022 (758)
Август 2022 (779)
Июль 2022 (718)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18