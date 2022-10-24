На Южном Урале число выданных микрозаймов за год выросло на 2%

УрБК, Челябинск, 02.12.2022. В октябре 2022 года в Челябинской области было выдано 72 тыс. 232 микрозайма, что на 2,1% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года (70 тыс. 769). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



С этим результатом Южный Урал занял 8-е место рейтинга среди 30 регионов РФ. В топ-5 списка по числу выданных за указанный период микрозаймов попали Москва (140,2 тыс. ед.), Московская область (120,7 тыс. ед.), Краснодарский край (96,7 тыс. ед.), Свердловская область (92,9 тыс. ед.) и Башкортостан (88,5 тыс. ед.).



В целом по стране в октябре 2022 года количество выданных займов «до зарплаты» составило 2,63 млн ед., что на 0,8% меньше показателя аналогичного периода предыдущего года (2,65 млн ед.).



Как отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, после роста выдачи микрозаймов в мае-августе в осенние месяцы наблюдалась тенденция к ее сокращению и стабилизации. По его мнению, это связано с более консервативной кредитной политикой микрофинансовых организаций, которые в сентябре-октябре старались выдавать займы только гражданам с кредитной историей «приемлемого» качества.