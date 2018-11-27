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У «Уральских авиалиний» стартовали продажи субсидированных авиабилетов на 2023 год

УрБК, Екатеринбург, 02.12.2022. «Уральские авиалинии» объявили о старте продаж по субсидированным тарифам в Калининград и на Дальний Восток. В том числе можно отправиться во «Всероссийский детский центр «Океан». Вылеты — с 1 января по 31 декабря 2023 года, сообщает пресс-служба авиакомпании.

Купить билеты по субсидированным тарифам можно в любых авиакассах при наличии соответствующих документов. Бронь доступна при звонке на кассу или в call-центр авиаперевозчика. Выкупить их можно в течение суток только в кассе.

Ознакомиться с условиями получения субсидии и списком маршрутов можно на сайте «Уральских авиалиний».

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