У «Уральских авиалиний» стартовали продажи субсидированных авиабилетов на 2023 год

УрБК, Екатеринбург, 02.12.2022. «Уральские авиалинии» объявили о старте продаж по субсидированным тарифам в Калининград и на Дальний Восток. В том числе можно отправиться во «Всероссийский детский центр «Океан». Вылеты — с 1 января по 31 декабря 2023 года, сообщает пресс-служба авиакомпании.



Купить билеты по субсидированным тарифам можно в любых авиакассах при наличии соответствующих документов. Бронь доступна при звонке на кассу или в call-центр авиаперевозчика. Выкупить их можно в течение суток только в кассе.



Ознакомиться с условиями получения субсидии и списком маршрутов можно на сайте «Уральских авиалиний».