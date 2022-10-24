Средний Урал попал в топ-5 рейтинга регионов РФ по числу выданных в октябре микрозаймов

УрБК, Екатеринбург, 02.12.2022. В октябре 2022 года в Свердловской области было выдано 92 тыс. 946 микрозаймов, что на 1,2% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года (91 тыс. 881). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
С этим результатом Средний Урал занял 4-е место рейтинга среди 30 регионов РФ. Помимо него в пятерке лидеров по числу выданных за указанный период микрозаймов оказались Москва (140,2 тыс. ед.), Московская область (120,7 тыс. ед.), Краснодарский край (96,7 тыс. ед.) и Башкортостан (88,5 тыс. ед.).
Согласно исследованию, сильнее всего за год снизилась выдача микрозаймов в Самарской (минус 12,2%), Саратовской (минус 10,6%) и Оренбургской (минус 8,8%) областях, а также в Приморском (минус 6%) и Ставропольском (минус 5,3%) краях.
В целом по стране в октябре 2022 года количество выданных займов «до зарплаты» составило 2,63 млн ед., что на 0,8% меньше показателя аналогичного периода предыдущего года (2,65 млн ед.).
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