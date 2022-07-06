Свердловский губернатор Евгений Куйвашев присудил премии за лучшие разработки в области IT

УрБК, Екатеринбург, 02.12.2022. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев присудил премии за лучшие IT-проекты — разработки, позволяющие решать производственные и социальные задачи. Общая сумма поддержки инновационных цифровых проектов составила почти 1 млн руб., сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.



В начале ноября конкурсная комиссия при министерстве цифрового развития и связи Свердловской области выбрала претендентов на победу из 14 инновационных IT-проектов. Затем они были представлены главе региона. Награды получили проекты в трех номинациях: «За разработку лучшего инновационного продукта или услуги в сфере информационных технологий, выполненную организациями Свердловской области», «За вклад в развитие научных исследований в сфере информационных технологий», «За лучший проект в сфере информационных технологий, разработанный и внедренный в организациях Свердловской области».



«В нынешних условиях поддержка и ускоренное развитие IT-сферы особенно важны для реализации задач импортозамещения и обеспечения технологической независимости России. В Свердловской области исторически сложилась сильная школа программирования. Мы планомерно поддерживаем IT-сферу, создаем условия для работы талантливых программистов», — сказал Евгений Куйвашев.



Победители конкурса получат премии в размере 300 тыс. руб.