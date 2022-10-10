В Свердловской области выявлено 307 новых случаев заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 02.12.2022. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 307 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 2 декабря 2022 года федеральный оперштаб.



Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 554 тыс. 722 человека.



Также за сутки в области не зарегистрировано ни одного летального случая от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе составляет 10 тыс. 883. За сутки из больниц выписано 278 человек. Всего в Свердловской области официально выздоровели 539 тыс. 936 человек.



В России за минувшие сутки был выявлен 6 тыс. 721 новый случай COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 21 млн 604 тыс. 334 человека. За сутки зафиксировано 57 летальных случаев (всего 392 тыс. 117), выздоровели 5 тыс. 684 человека (всего 21 млн 009 тыс. 259).