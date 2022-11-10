Живую ель на главную площадь Екатеринбурга могут привезти уже 10 декабря

УрБК, Екатеринбург, 02.12.2022. В ближайшие выходные в главном ледовом городке Екатеринбурга рабочие начнут возводить макет исторической крепости города. Уже 3 декабря ожидаются первые доставки льда. Об этом рассказал начальник управления культуры администрации города Екатеринбурга Илья Марков в ходе онлайн-брифинга, посвященного деталями подготовки уральской столицы к Новому году.



«В эти выходные начнется доставка первых партий льда. В настоящий момент ведутся работы по подключению городка к электричеству и возведение деревянных каркасов для будущих ледяных сооружений», — рассказал Илья Марков.



Он также поделился, что первые партии ледяных блоков пойдут на возведение одного из самых сложных главных архитектурных элементов — макета первой городской крепости Екатеринбурга. Напомним, что в этом году главной темой ледового городка на площади 1905 года станет предстоящее 300-летие города.



Также в этом году впервые за много лет на главной городской площади будет установлена живая елка. Подходящее дерево уже нашли в лесу между Шалей и Первоуральском, его высота составит порядка 27-28 м. Доставка елки в ледовый городок будет выполнена, как только в регионе установятся подходящие для транспортировки температуры — близкие к нулю градусов.



«Сейчас мы ожидаем благоприятных температур, с тем, чтобы доставить елку. Планируем, что это будет сделано примерно 10 декабря, но не позднее 20 декабря», — заявил спикер.



Кроме того, он рассказал, что в этом году на территории ледового городка будет действовать одна платная горка.



«В этом году на площади будет одна платная горка — самая большая. Стоимость билета на нее составит 50 руб., при этом будет реализована возможность покупки билетов онлайн. Также там будут установлены турникеты, чтобы ускорить процесс прохода на горку для желающих прокатиться», — добавил начальник управления культуры администрации города Екатеринбурга.



Городок начнет работу 30 декабря в 17.00 и будет принимать гостей до 15 января. Однако возможно, что срок работы городка будет продлен.