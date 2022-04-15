ММК модернизирует контроль качества прокатных механизмов

УрБК, Магнитогорск, 02.12.2022. Сотрудники ММК-Информсервис и листопрокатного цеха 11 Магнитогорского металлургического комбината ввели в эксплуатацию автоматизированную систему учета рабочих и опорных прокатных валков. Проект осуществлен в рамках цифровизации комбината, благодаря чему экономическая выгода составит более 16 млн руб. в год, сообщает пресс-служба предприятия.



Как отмечают эксперты, расход валков оказывает влияние на долю в себестоимости прокатной продукции, а надежность оборудования является залогом качества проката и эффективности стана. С установкой дефектоскопов нового поколения станет возможно точнее оценить и проконтролировать состояние важных деталей прокатных устройств. Обновленная техника отличается использованием методов «преломления волн» и «поверхностных ультразвуковых волн».



Одна из функций системы — формирование электронного паспорта каждого валка с полной историей его жизненного цикла, включая дату установки в прокатный стан, информацию о заменах и режимах шлифовок, а также с полученными с дефектоскопов данными о качестве соответствующего валка.



Также утверждается, что с помощью данной системы можно будет формировать электронный паспорт каждого валка с информацией о его цикле работы, включая дату установки, данные о заменах и шлифовочных режимах, а также сведения с дефектоскопов о качестве валка.



С помощью автоматизированной системы специалисты смогут заранее запрограммировать проведение монтажных работ на агрегатах ЛПЦ 11 и к тому же выбрать подходящие варианты работы валков, чтобы предотвратить их преждевременный выход из строя в процессе прокатки.