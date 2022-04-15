ММК модернизирует контроль качества прокатных механизмов

УрБК, Магнитогорск, 02.12.2022. Сотрудники ММК-Информсервис и листопрокатного цеха 11 Магнитогорского металлургического комбината ввели в эксплуатацию автоматизированную систему учета рабочих и опорных прокатных валков. Проект осуществлен в рамках цифровизации комбината, благодаря чему экономическая выгода составит более 16 млн руб. в год, сообщает пресс-служба предприятия.
Как отмечают эксперты, расход валков оказывает влияние на долю в себестоимости прокатной продукции, а надежность оборудования является залогом качества проката и эффективности стана. С установкой дефектоскопов нового поколения станет возможно точнее оценить и проконтролировать состояние важных деталей прокатных устройств. Обновленная техника отличается использованием методов «преломления волн» и «поверхностных ультразвуковых волн».
Одна из функций системы — формирование электронного паспорта каждого валка с полной историей его жизненного цикла, включая дату установки в прокатный стан, информацию о заменах и режимах шлифовок, а также с полученными с дефектоскопов данными о качестве соответствующего валка.
Также утверждается, что с помощью данной системы можно будет формировать электронный паспорт каждого валка с информацией о его цикле работы, включая дату установки, данные о заменах и шлифовочных режимах, а также сведения с дефектоскопов о качестве валка.
С помощью автоматизированной системы специалисты смогут заранее запрограммировать проведение монтажных работ на агрегатах ЛПЦ 11 и к тому же выбрать подходящие варианты работы валков, чтобы предотвратить их преждевременный выход из строя в процессе прокатки.
УрБК, Магнитогорск, 15.04.2022. ЗАО «Магнитогорский завод прокатных валков» (входит в группу ПАО «ММК») начало ...06.07.2020 На дочернем предприятии ММК увеличат производство формовочных смесей до 18 тыс. тонн в год
УрБК, Магнитогорск, 06.07.2020. На Магнитогорском заводе прокатных валков (МЗПВ, организация Группы ПАО «ММК») ввели в ...13.01.2010 Министерство природных ресурсов Свердловской области увеличило размер финансовых претензий за пользование водными объектами, предъявленных ОАО «Кушвинский завод прокатных валков»
УрБК, Екатеринбург, 13.01.2010. Арбитражный суд Свердловской области продолжает рассмотрение иска Министерства ...04.08.2009 В ОАО «Кушвинский завод прокатных валков» введена процедура наблюдения
УрБК, Екатеринбург, 04.08.2009. В ОАО «Кушвинский завод прокатных валков» введена процедура наблюдения. Соответствующее ...26.03.2009 Заместитель министра промышленности и науки Свердловской области Юрий Зибарев: Поставка из Украины прокатного валка на предприятия Свердловской области обходится в среднем на 60 тысяч рублей дешевле, чем поставка из ОАО «Кушвинский завод прокатных валков»
УрБК, Екатеринбург, 26.03.2009. «Для всех обрабатывающих отраслей промышленности Свердловской области сегодня ...