Airbus намерен отказаться от российского титана в течение нескольких месяцев

УрБК, Москва, 02.12.2022. Airbus намерен в течение нескольких месяцев отказаться от поставок титана из России. С таким заявлением выступил директор компании Майкл Шолхорн. По его словам, сейчас организация приобретает «определенный процент российского титана», но он не уточнил, сколько именно, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на Reuters.



«Говоря о титане, мы находимся в процессе разрыва с Россией. Это вопрос месяцев, а не лет. Я не могу назвать вам точную дату, это относительно сложный процесс с сертификацией и всем остальным, что требуется в авиации, но это произойдет», — утверждает директор.



Россия — крупнейший производитель титана. Металл чаще всего используется в авиационных двигателях и шасси для больших самолетов.



Напомним, что в марте Boeing временно прекратил закупать титан в России. Уточним, что одним из основных поставщиков российского титана является уральское предприятие «ВСМПО-Ависма», расположенное в Верхней Салде (Свердловская область).