Канада сняла санкции с «ВСМПО-Ависма»

Airbus намерен в течение нескольких месяцев отказаться от поставок титана из России. С таким заявлением выступил ...02.12.2022 Airbus намерен отказаться от российского титана в течение нескольких месяцев
УрБК, Москва, 02.12.2022. Airbus намерен в течение нескольких месяцев отказаться от поставок титана из России. С таким ...21.05.2014 Airbus начала поиск альтернативы титану ОАО «Корпорация «ВСМПО-Ависма»
Одна из крупнейших авиастроительных компаний мира Airbus приступила к поиску альтернатив титану из России на случай ...21.05.2014 В ОАО «Корпорация «ВСМПО — Ависма» не комментируют заявление компании Airbus о поиске альтернативных поставщиков титана
УрБК, Екатеринбург, 21.05.2014. В ОАО «Корпорация «ВСМПО — Ависма» не комментируют заявление компании Airbus о поиске ...20.01.2010 ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» заявило о ликвидации ЗАО «Торговый дом «Титан»
УрБК, Екатеринбург, 20.01.2010. ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» заявило о ликвидации ЗАО «Торговый дом «Титан». ...