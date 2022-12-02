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Вчера, 11:45

Канада сняла санкции с «ВСМПО-Ависма»

УрБК, Москва, 24.04.2024. Правительство Канады разрешило своему производителю авиалайнеров, компании Airbus, использовать в производстве титан от российской компании «ВСМПО-Ависма», несмотря на наложенные на нее санкции. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на Reuters.

Ранее УрБК писал о том, что в декабре 2022 года директор Airbus Майкл Шолхорн заявил, что компания намерена в течение нескольких месяцев отказаться от поставок титана из России. В феврале 2024 года Канада ввела санкции против «ВСМПО-Ависма», а в апреле правительство страны разрешило использовать российский титан своему основному потребителю этого металла.

«ВСМПО-Ависма» располагается в Верхней Салде (Свердловская область) и является крупнейшим мировым производителем титана и титановых сплавов с полным циклом (от переработки до выпуска готовых изделий).
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