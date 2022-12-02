Канада сняла санкции с «ВСМПО-Ависма»

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Airbus намерен отказаться от российского титана в течение нескольких месяцев

Airbus намерен в течение нескольких месяцев отказаться от поставок титана из России. С таким заявлением выступил ...

Airbus намерен отказаться от российского титана в течение нескольких месяцев

УрБК, Москва, 02.12.2022. Airbus намерен в течение нескольких месяцев отказаться от поставок титана из России. С таким ...

Airbus начала поиск альтернативы титану ОАО «Корпорация «ВСМПО-Ависма»

Одна из крупнейших авиастроительных компаний мира Airbus приступила к поиску альтернатив титану из России на случай ...

В ОАО «Корпорация «ВСМПО — Ависма» не комментируют заявление компании Airbus о поиске альтернативных поставщиков титана

УрБК, Екатеринбург, 21.05.2014. В ОАО «Корпорация «ВСМПО — Ависма» не комментируют заявление компании Airbus о поиске ...

ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» заявило о ликвидации ЗАО «Торговый дом «Титан»

УрБК, Екатеринбург, 20.01.2010. ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» заявило о ликвидации ЗАО «Торговый дом «Титан». ...