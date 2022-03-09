Airbus намерен отказаться от российского титана в течение нескольких месяцев

Airbus намерен в течение нескольких месяцев отказаться от поставок титана из России. С таким заявлением выступил директор компании Майкл Шолхорн. По его словам, сейчас организация приобретает «определенный процент российского титана», но он не уточнил, сколько именно, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на Reuters.
«Говоря о титане, мы находимся в процессе разрыва с Россией. Это вопрос месяцев, а не лет. Я не могу назвать вам точную дату, это относительно сложный процесс с сертификацией и всем остальным, что требуется в авиации, но это произойдет», — утверждает директор.
Россия — крупнейший производитель титана. Металл чаще всего используется в авиационных двигателях и шасси для больших самолетов.
Напомним, что в марте Boeing временно прекратил закупать титан в России. Уточним, что одним из основных поставщиков российского титана является уральское предприятие «ВСМПО-Ависма», расположенное в Верхней Салде (Свердловская область).
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