УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Важно
Сегодня, 15:00

Airbus намерен отказаться от российского титана в течение нескольких месяцев

Airbus намерен в течение нескольких месяцев отказаться от поставок титана из России. С таким заявлением выступил директор компании Майкл Шолхорн. По его словам, сейчас организация приобретает «определенный процент российского титана», но он не уточнил, сколько именно, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на Reuters.

«Говоря о титане, мы находимся в процессе разрыва с Россией. Это вопрос месяцев, а не лет. Я не могу назвать вам точную дату, это относительно сложный процесс с сертификацией и всем остальным, что требуется в авиации, но это произойдет», — утверждает директор.

Россия — крупнейший производитель титана. Металл чаще всего используется в авиационных двигателях и шасси для больших самолетов.

Напомним, что в марте Boeing временно прекратил закупать титан в России. Уточним, что одним из основных поставщиков российского титана является уральское предприятие «ВСМПО-Ависма», расположенное в Верхней Салде (Свердловская область).

Вернуться в раздел » Важно
Материалы по теме
Сегодня, 10:03 Airbus намерен отказаться от российского титана в течение нескольких месяцев

УрБК, Москва, 02.12.2022. Airbus намерен в течение нескольких месяцев отказаться от поставок титана из России. С таким ...

09.03.2022 Boeing временно прекратил закупать титан в России

Американский авиапроизводитель Boeing объявил о приостановке закупок российского титана, сообщает ТАСС. В том числе у ...

09.03.2022 Boeing временно прекратил закупать титан в России

УрБК, Москва, 09.03.2022. Американский авиапроизводитель Boeing объявил о приостановке закупок российского титана, ...

25.02.2022 «Роллс-Ройс» рассматривает возможность временно приостановить поставки российского титана

УрБК, Москва, 25.02.2022. Британский холдинг «Роллс-Ройс» рассматривает возможность временно приостановить поставки ...

21.05.2014 В ОАО «Корпорация «ВСМПО — Ависма» не комментируют заявление компании Airbus о поиске альтернативных поставщиков титана

УрБК, Екатеринбург, 21.05.2014. В ОАО «Корпорация «ВСМПО — Ависма» не комментируют заявление компании Airbus о поиске ...

Популярные новости
15.11.2022В Свердловской области в семи сферах наблюдается кадровый дефицит03.11.2022Свердловский губернатор Евгений Куйвашев утвердил нескольких региональных министровСегодня, 11:21РЭК Свердловской области утвердила новые тарифы на вывоз мусора21.11.2022В Свердловской области прогнозируют заморозки и гололедицу на дорогах02.11.2022Телефонные мошенники оформили на жителя Екатеринбурга кредит в 1,5 млн рублей с помощью украденных персональных данных
Архив новостей
Декабрь 2022 (66)
Ноябрь 2022 (711)
Октябрь 2022 (708)
Сентябрь 2022 (758)
Август 2022 (779)
Июль 2022 (718)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18