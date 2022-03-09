Ural Boeing Manufacturing в «Титановой долине» приостановило работу

УрБК, Екатеринбург, 20.02.2023. Совместное предприятие Boeing и «ВСМПО-Ависма» Ural Boeing Manufacturing (UBM) приостановило работу, сообщает «Интерфакс». Организация находится в особой экономической зоне «Титановая долина» и занимается черновой механической обработкой титановых штамповок.



Приостановка связана с тем, что Boeing исключил «ВСМПО-Ависму» из списка одобренных поставщиков. Сейчас UBM не может продолжать работу на основном оборудовании, поскольку применение этих станков ограничено экспортными лицензиями правительств США и Японии.



Однако руководство UBM не собирается ликвидировать компанию и прекращать ее деятельность. Сейчас обсуждается возможность организовать работы по изготовлению режущего инструмента и технологической оснастки на оборудовании, которое не находится под экспортным контролем. Также предприятие ищет альтернативных поставщиков вместо ушедших с российского рынка.



Уточним, что «ВСМПО-Ависма» находится в Верхней Салде и является одним крупнейших поставщиков титана. В марте 2022 года Boeing заявил о временном прекращении закупок этого металла из России. В декабре о намерении полностью отказаться от российского титана сообщала компания Airbus.