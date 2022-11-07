В Асбесте на площади 1,2 тыс. кв. метров горел склад

УрБК, Екатеринбург, 02.12.2022. В ночь на 2 декабря в Асбесте произошел пожар на складе на ул. Заводской. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.



Горели пиломатериалы и мебель внутри склада. Тушение осложнялось большой горючей загрузкой внутри постройки. Существовал риск, что огонь перекинется на соседнее складское помещение. Чтобы координировать действия и средства пожарной охраны, на месте развернули оперативный штаб. Для подачи воды к месту пожара были проложены две магистральные линии длиной в 800 м и 1 км.





Фото предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Свердловской области



К 05.34 пожар удалось локализовать на площади 1,2 тыс. кв. м. В 06.53 открытое горение было ликвидировано. В борьбе с огнем было задействовано 12 единиц спецтехники и 34 человека личного состава. Информация о пострадавших не поступала. Причина происшествия устанавливается.