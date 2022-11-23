Российский турбизнес при помощи господдержки получил 7,5 млрд рублей кредитов

УрБК, Москва, 01.12.2022. Малый и средний бизнес в сфере туризма посредством господдержки в 2022 году получил кредиты на 7,5 млрд руб. Эти средства пойдут на развитие инфраструктуры, строительство и реновацию отелей, сообщает Минэкономразвития РФ.



«В 2022 году малый и средний бизнес сферы туризма при помощи «Корпорации МСП», реализующей программы Минэкономразвития по поддержке бизнеса, привлек финансирование на общую сумму 7,5 млрд руб.», — цитирует ведомство «Прайм».



При помощи зонтичных поручительств «Корпорации МСП» турбизнесу было выдано почти 1,4 тыс. кредитов. Данный механизм позволяет привлекать кредитные средства на развитие при отсутствии у предпринимателя необходимого залога. За счет этого в текущем году было получено более 3,6 млрд руб. Средняя сумма кредита составила почти 2,6 млн руб.