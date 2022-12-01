Российский малый и средний бизнес привлек более 800 млрд рублей с помощью механизмов Национальной гарантийной системы

УрБК, Москва, 10.02.2023. Российский малый и средний бизнес за 2022 год привлек 812,5 млрд руб. льготных кредитов благодаря гарантиям и поручительствам участников Национальной гарантийной системы. Займы получили более 44 тыс. предпринимателей, сообщается в Telegram-канале правительства.



Объем кредитов с поручительством вырос на 68% по сравнению с 2021 годом. Число малых и средних предприятий, которым одобрена эта мера поддержки, — в 2,5 раза.



«Этого удалось достичь за счет совершенствования гарантийного механизма, расширения использования инструмента зонтичных поручительств, пересмотра требований к деятельности региональных гарантийных организаций. Важное значение имели также антикризисные изменения Банка России, внесенные в программу стимулирования кредитования. Это позволило предпринимателям привлекать финансирование под проценты значительно ниже уровня ключевой ставки», — отметил первый зампред правительства РФ Андрей Белоусов.



Больше всего заемных средств было привлечено обрабатывающими производствами — 187,5 млрд руб., аграриями — 55 млрд руб., предприятиями, занимающимися транспортировкой и хранением — 53 млрд руб., гостиничным бизнесом и общепитом — 19,5 млрд руб.