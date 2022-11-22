Число безработных на Среднем Урале составляет 16,9 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 01.12.2022. По состоянию на 1 декабря в Свердловской области официально зарегистрировано 16 тыс. 853 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.



На 30 ноября число безработных составляло 16 тыс. 863 человека. Таким образом, за последние сутки показатель снизился на 10 человек.



Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,8%.



Коэффициент напряженности рынка труда в регионе равен 0,45.