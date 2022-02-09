В свердловском облсуде присяжные признали виновными членов банды, обвиняемых в нападениях на иностранных предпринимателей

УрБК, Екатеринбург, 01.12.2022. В Свердловском областном суде присяжные признали виновными членов банды, обвиняемых в совершении нападений на предпринимателей. В уголовном деле рассматривалось семь эпизодов разбойных нападений и одно приготовление к разбою.



По версии следствия, все нападения обвиняемые совершали на иностранных граждан, перевозивших крупные суммы денег. Присяжные единогласно признали доказанным участие членов банды в разбойных нападениях, в ходе которых у потерпевших было похищено более 50 млн руб., сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.



Мнения присяжных разделились по одному эпизоду, когда, по данным следствия, было похищено 20 млн руб.



После оглашения вердикта коллегия присяжных была распущена. Далее планируется исследование доказательств, вторые прения по делу, последнее слово подсудимых и вынесение судом приговора. Следующее заседание назначено на 9 декабря.