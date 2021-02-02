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На Среднем Урале за квартал на 1,4% вырос оборот контрафактной табачной продукции

УрБК, Екатеринбург, 01.12.2022. В Свердловской области по итогам II квартала 2022 года доля контрафактной табачной продукции составила 7,3%. Это на 1,4% больше, чем в I квартале. Вдобавок Средний Урал опустился с 23 на 27 место в рейтинге регионов по обороту нелегальной табачной продукции. Об этом сообщает «Коммерсантъ» на основе исследования АНО «Национальный научный центр компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции» (ННЦК).

В I квартале налоговые потери федерального бюджета из-за реализации такой продукции составили 303,5 млн руб., во II — 418,5 млн руб. По количеству легальных точек Свердловская область опустилась с 38 на 47 место.

Добавим, что, по данным врио замначальника отдела УЭБиПК регионального ГУ МВД России Евгения Мосюка, за 10 месяцев на Среднем Урале было изъято 300 тыс. пачек нелегальных сигарет. Возбуждено 57 уголовных дел, в суд направлено 22 уголовных дела.

В целом по России доля нелегальной табачной продукции составляет 12,1% против 11,5% годом ранее.

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