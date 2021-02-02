На Среднем Урале за квартал на 1,4% вырос оборот контрафактной табачной продукции

УрБК, Екатеринбург, 02.02.2021. Сотрудники УМВД России по Екатеринбургу при поддержке бойцов Росгвардии пресекли ...

Полицейские изъяли со склада в Екатеринбурге более 18 тыс. немаркированных пачек сигарет стоимостью свыше 1 млн рублей

УрБК, Москва, 01.04.2020. В России может возникнуть дефицит табачной продукции из-за ажиотажного спроса на сигареты. Об ...

Производители табачной продукции в России предупредили о дефиците сигарет

Роспотребнадзор с начала года изъял из оборота почти 250 тысяч пачек табачной продукции

УрБК, Москва, 15.11.2019. Специалисты Роспотребнадзора в результате проверок за 9 месяцев 2019 года изъяли из оборота ...