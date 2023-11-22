УралБизнесКонсалтинг
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Вчера, 17:38

Доля контрафактной табачной продукции в России снизилась до 9,5%

УрБК, Москва, 21.08.2025. В России доля контрафактной табачной продукции в январе-июне 2025 года составила 9,5%. В прошлом году этот показатель достигал 10,8%. Об этом сообщает Минпромторг со ссылкой на исследование Национального научного центра компетенций (ННЦК).

Отмечается, что показатель достиг рекордного минимума за шесть лет. Изменение в позитивную сторону связывают с запуском госсистемы цифровой маркировки «Честный знак» в 2019 году.

По данным аналитиков ННЦК, наименьшая доля незаконной продукции зафиксирована в Сибири и на Дальнем Востоке (1% и менее). Так, в Магаданской области, Пермском крае и Чукотском АО нелегального оборота практически нет.

Наиболее высокие показатели наблюдаются в Калужской области (31,3%), Чеченской Республике (27,8%), Смоленской области (25,1%) и Оренбургской области (21,2%).

Добавим, что около половины поставок незаконного табака (54,2%) на территорию страны осуществляется из стран Евразийского экономического союза.
