В Свердловской области выявлено 305 новых случаев заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 01.12.2022. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 305 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 1 декабря 2022 года федеральный оперштаб.



Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 554 тыс. 415 человек.



Также за сутки в области зарегистрировано два летальных случая от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе составляет 10 тыс. 883. За сутки из больниц выписано 399 человек. Всего в Свердловской области официально выздоровели 539 тыс. 658 человек.



В России за минувшие сутки было выявлено 6 тыс. 785 новых случаев COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 21 млн 597 тыс. 613 человек. За сутки зафиксировано 58 летальных случаев (всего 392 тыс. 060), выздоровели 5 тыс. 865 человек (всего 21 млн 003 тыс. 575).