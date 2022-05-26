Работники филиала «Россети Урал» — «Челябэнерго» модернизировали инфраструктуру в Копейске

УрБК, Челябинск, 01.12.2022. Энергетики филиала «Россети Урал» — «Челябэнерго» провели технические работы для повышения качества и надежности электроснабжения жителей Копейского городского округа с населением более 147 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба энергетической компании.
Сотрудники филиала подрезали и опилили деревья в объеме 0,02 га в охранной зоне воздушных линий электропередачи (ВЛ) классом напряжения 0,4-6 кВ по ул. Луначарского. Также было установлено 11 железобетонных опор взамен устаревших деревянных.
Дополнительно энергетики установили два новых разъединителя в поселке Потанино на ВЛ 6 кВ, провели мероприятия по перераспределению нагрузки на ВЛ 0,4 кВ по ул. Рахманинова. Вдобавок восстановили бесперебойное электроснабжение в поселке Северный Рудник, произвели замену провода на самонесущий изолированный провод (СИП) протяженностью 400 м в поселке шахты «Северная» на ул. Тельмана. Отмечается, что применение СИП обеспечит надежную передачу электричества в любых климатических условиях, защитит от несанкционированных подключений, а получение электротравм станет невозможным.
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