Банк России озвучил глобальные риски для российской экономики

УрБК, Москва, 01.12.2022. Банк России оценил влияние глобальных макроэкономических факторов на развитие финансового сектора РФ.



«Риски связаны с замедлением глобальной экономики на фоне существенного ускорения инфляции, для борьбы с которой крупнейшие центральные банки повышают процентные ставки. Проблемы усугубляются дисбалансами, которые накопились в финансовом и реальном секторе за время проведения ультрамягкой нетрадиционной денежно-кредитной политики. Повышение процентных ставок приводит к снижению стоимости активов на глобальном рынке, росту стоимости обслуживания долга, повышению волатильности потоков капитала», — говорится в документе ЦБ «Основные направления развития финансового рынка Российской Федерации на 2023-2025 годы».



По оценкам Центробанка, если кризисные явления будут усиливаться, то они будут проявляться и в развитых странах, и в государствах с формирующимися рынками. Замедление или снижение экономической активности у торговых партнеров России и падение цен на мировых торговых рынках отразятся в ослаблении внешнего спроса. Возникнет снижение доходов РФ от экспорта и замедление экономической активности в целом.



В этом случае адаптация российской экономики и ее структурная трансформация займут больше времени. Возможности участников рынка в финансировании трансформации будут какое-то время ограничены на фоне более низких доходов в экономике и возможностей для формирования сбережений и инвестиций, отмечают аналитики ЦБ.