УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 10:23

Банк России озвучил глобальные риски для российской экономики

УрБК, Москва, 01.12.2022. Банк России оценил влияние глобальных макроэкономических факторов на развитие финансового сектора РФ.

«Риски связаны с замедлением глобальной экономики на фоне существенного ускорения инфляции, для борьбы с которой крупнейшие центральные банки повышают процентные ставки. Проблемы усугубляются дисбалансами, которые накопились в финансовом и реальном секторе за время проведения ультрамягкой нетрадиционной денежно-кредитной политики. Повышение процентных ставок приводит к снижению стоимости активов на глобальном рынке, росту стоимости обслуживания долга, повышению волатильности потоков капитала», — говорится в документе ЦБ «Основные направления развития финансового рынка Российской Федерации на 2023-2025 годы».

По оценкам Центробанка, если кризисные явления будут усиливаться, то они будут проявляться и в развитых странах, и в государствах с формирующимися рынками. Замедление или снижение экономической активности у торговых партнеров России и падение цен на мировых торговых рынках отразятся в ослаблении внешнего спроса. Возникнет снижение доходов РФ от экспорта и замедление экономической активности в целом.

В этом случае адаптация российской экономики и ее структурная трансформация займут больше времени. Возможности участников рынка в финансировании трансформации будут какое-то время ограничены на фоне более низких доходов в экономике и возможностей для формирования сбережений и инвестиций, отмечают аналитики ЦБ.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
10.06.2013 ЦБ оставил ставку рефинансирования на прежнем уровне

УрБК, Москва, 10.06.2013. Совет директоров Банка России принял решение оставить без изменения уровень ставки ...

29.03.2010 Ставка рефинансирования снижена до 8,25%

Совет директоров Банка России принял решение о снижении с сегодняшнего дня ставки рефинансирования и процентных ставок ...

26.03.2010 Банк России снизил ставку рефинансирования до 8,25% годовых

Совет директоров Банка России принял решение о снижении с 29 марта 2010 года ставки рефинансирования и процентных ...

26.03.2010 Ставка рефинансирования Банка России снижена до 8,25% годовых

УрБК, Москва, 26.03.2010. Совет директоров Банка России принял решение о снижении с 29 марта 2010 года ставки ...

14.09.2009 Ставка рефинансирования Банка России снижена на 0,25% до 10,5% годовых

УрБК, Москва, 14.09.2009. Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что Совет директоров Банка ...

Популярные новости
15.11.2022В Свердловской области в семи сферах наблюдается кадровый дефицит03.11.2022Свердловский губернатор Евгений Куйвашев утвердил нескольких региональных министров21.11.2022В Свердловской области прогнозируют заморозки и гололедицу на дорогах02.11.2022Телефонные мошенники оформили на жителя Екатеринбурга кредит в 1,5 млн рублей с помощью украденных персональных данных03.11.2022Энергетики «Россети Урал» направили более 110 млн рублей на обновление электросетевой инфраструктуры в Свердловской области
Архив новостей
Декабрь 2022 (18)
Ноябрь 2022 (711)
Октябрь 2022 (708)
Сентябрь 2022 (758)
Август 2022 (779)
Июль 2022 (718)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18