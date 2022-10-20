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На авторынке Екатеринбурга заметно выросла доля китайских брендов

УрБК, Екатеринбург, 30.11.2022. На рынке новых автомобилей Екатеринбурга доля китайских автомобильных брендов в январе-ноябре 2022 года составила 17,7%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 6,7 п. п. Об этом говорится в исследовании сервиса «Авито Авто».

На вторичном рынке доля китайских моделей за год снизилась с 2,5% до 2,4%.

Аналитики отмечают, что средняя цена нового китайского автомобиля в Екатеринбурге в январе-ноябре текущего года составила 2 млн 650 тыс. руб., подержанного — 550 тыс. руб.

«В России постепенно растет популярность автомобилей из Поднебесной. Согласно результатам опроса Авито Авто, проведенного в августе 2022 года, 25% автовладельцев предпочтут новый китайский автомобиль европейскому авто с пробегом. За последние несколько лет китайским производителям удалось заметно повысить качество сборки и преодолеть многие «детские болезни», которые были присущи моделям из Поднебесной в прошлом», — прокомментировали авторы исследования.

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