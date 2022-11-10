Число безработных на Среднем Урале за сутки незначительно снизилось

УрБК, Екатеринбург, 30.11.2022. По состоянию на 30 ноября в Свердловской области официально зарегистрировано 16 тыс. 863 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.



На 29 ноября число безработных составляло 16 тыс. 886 человек. Таким образом, за последние сутки показатель снизился на 23 человека.



Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,8%.



Коэффициент напряженности рынка труда в регионе равен 0,45.