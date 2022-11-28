УБРиР расширил функционал услуги «Смартфон как терминал»

УрБК, Екатеринбург, 30.11.2022. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) продолжает развивать услугу «Смартфон как терминал». Теперь для пользователей этого сервиса появилась возможность ввода пин-кода при оплате по карте и по QR-коду через Систему быстрых платежей (СБП), сообщает пресс-служба финансового учреждения.
Благодаря нововведениям пользователи услуги «Смартфон как терминал» могут принимать платежи по карте на смартфоне так же, как и на POS-терминале. За счет введения пин-кода снялись все ранее действовавшие ограничения по сумме операции.
«УБРиР стремится следить за трендами на рынке банковских услуг и реализовывать в новейшие технологии. Одним из популярных современных решений стала услуга «Смартфон как терминал». Она получила широкое распространение за счет удобства и выгоды. Сервис позволяет предпринимателям быть мобильными, экономить на оборудовании и увеличивать обороты», — отмечает директор департамента корпоративного бизнеса УБРиР Елена Сорвина.
Напомним, что благодаря данной услуге предприниматели могут принимать платежи не только с помощью карт и гаджетов, но и по QR-коду через СБП. При этом комиссии за оплату по QR-коду составляют от 0,4% до 0,7% от суммы в зависимости от направления деятельности.
Стоит добавить, что преимущества сервисов банка высокого оценили эксперты из аналитической и консалтинговой компании Frank RG. По итогам их исследования интернет-банков для микро- и малого бизнеса УБРиР стал победителем в номинации «Самый выгодный банк для ООО с эквайрингом».
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