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Энергетики филиала «Россети Урал» — «Свердловэнерго» подключили к сетям два многоквартирных дома в Краснотурьинске

УрБК, Екатеринбург, 30.11.2022. Специалисты Серовских электрических сетей филиала «Россети Урал» — «Свердловэнерго» провели комплекс мероприятий по технологическому присоединению многоквартирных жилых домов в Краснотурьинске, сообщает пресс-служба энергетической компании.

Данные дома предназначены для переселения граждан из аварийного и ветхого жилья в городском округе Краснотурьинск, население которого составляет более 60 тыс. человек.

В соответствии с условиями договора техприсоединения для повышения надежности электроснабжения уже заселенного дома специалисты выполнили строительство двух кабельных линий 6 кВ, установили железобетонную опору 6 кВ и два разъединителя.

Кроме этого, для подключения еще одного дома, строительство которого находится в завершающей стадии, энергетики построили две кабельные линии 0,4 кВ.

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