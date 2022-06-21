Строители «Атомстройкомплекса» стали призерами областного конкурса «Славим человека труда!»

УрБК, Екатеринбург, 30.11.2022. В Екатеринбурге состоялась церемония награждения победителей конкурса профессионального мастерства Свердловской области «Славим человека труда!». Награды 36 финалистам 12 различных профессий вручил первый заместитель губернатора Алексей Шмыков.
Церемония награждения проходила в доме Севастьянова. В числе победителей оказались сотрудники «Атомстройкомплекса», из года в год занимающие призовые места на профессиональных конкурсах, сообщает пресс-служба застройщика. Компания регулярно реконструирует памятники архитектуры и реализует другие уникальные проекты.
Фото предоставлено пресс-службой «Атомстройкомплекса»
«Я работаю в «Атомстройкомплексе» уже 10 лет. Искренне благодарен компании за возможность расти профессионально, видеть результаты своего труда на улицах родного города и знать, что моя работа нужна жителям. Обычно моя бригада задействована на строительстве объектов инфраструктуры. Например, я выполнял работы на глаукомном центре МНТК «Микрохирургия глаза», который открыли в начале ноября. А сейчас работаю на строительстве губернаторского лицея», — рассказал один из получателей престижной награды, плотник Денис Путиенко.
«Миссия нашей компании — менять жизнь уральцев к лучшему. Поэтому мы строим не только жилье, но и инфраструктуру — театры, школы, садики, больницы, сохраняем и восстанавливаем памятники культурного наследия. Это всегда нетиповые задачи, требующие от строителей высочайших компетенций и мастерства», — рассказывает директор по персоналу компании «Атомстройкомплекс» Галина Хабарова.
Она также отметила, что застройщик регулярно проводит внутренние конкурсы профессионального мастерства и организует обучение для сотрудников. Благодаря этому опыту строители «Атомстройкомплекса» активно принимают участие и получают награды в различных конкурсах мастерства городского и регионального уровней.
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