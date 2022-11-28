УБРиР реализовал возможность одновременного подключения терминала и оплаты по QR-коду

УрБК, Екатеринбург, 30.11.2022. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) с 15 ноября открыл возможность при регистрации нового POS-терминала сразу добавить функцию оплаты по QR-коду через Систему быстрых платежей (СБП). Об этом сообщает пресс-служба финансовой организации.



Ранее для приема платежей с помощью СБП бизнесу требовалось обратиться в банк. Теперь же эта услуга доступна сразу на устройствах Ingenico, VeriFone или PAX. Дополнительные комиссии за подключение данной функции отсутствуют.



Если же ей пользуются, то плата составляет 0,4% или 0,7% от суммы платежа в зависимости от направления деятельности клиента, но не более 1,5 тыс. руб. с каждой операции. Также клиенты банка, принимающие оплату по QR-кодам, до конца этого года могут получить компенсацию комиссии за платежи через СБП. Все организационные вопросы в этом случае решает УБРиР.



Предпринимателю требуется выполнить несколько условий: иметь счет в банке, входить в реестр субъектов МСП, пользоваться таким видом расчетов.



«Одна из стратегических задач УБРиР — предлагать своим клиентам полный спектр максимально удобных и выгодных сервисов. Мы экономим время и силы предпринимателей, одновременно подключая терминал с возможностью рассчитываться картами и оплатой по QR-коду. Это позволит бизнесу в максимально короткий срок начать свою работу и, соответственно, зарабатывать, имея возможность принимать разные виды платежей», — рассказала директор департамента корпоративного бизнеса УБРиР Елена Сорвина.



Напомним, что одним из важнейших направлений для банка является развитие эквайринга. Предпринимателям на выбор предлагаются все виды такого сервиса. Они могут воспользоваться торговым эквайрингом, который позволяет принимать платежи по картам и через СБП с помощью банковского или собственного терминала. Также УБРиР предоставляет возможность работать с интернет-эквайрингом, услугой «Смартфон как терминал», а также онлайн-кассой с эквайрингом.