В Кольцово задержали пассажира с четырехкилограммовой золотой цепью

УрБК, Екатеринбург, 30.11.2022. В Екатеринбурге сотрудники таможенной службы задержали мужчину, который пытался вывезти в ОАЭ четырехкилограммовую золотую цепь, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.



«Изделие выполнено из неспаянных между собой звеньев, предположительно из золота 999 пробы. Его общая стоимость превышает 10 млн руб.», — говорится в сообщении.



Мужчина пытался провезти изделие в рюкзаке. Он рассказал, что цепь предназначена для личного пользования, и он носит ее на своей шее.



Таможенники отправили изделие на экспертизу, по результатам которой будет принято процессуальное решение.



Ранее стало известно, что в России продлили запрет на вывоз некоторых товаров и оборудования до конца 2023 года. В перечень входит 1,6 тыс. различных наименований.