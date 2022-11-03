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В Кольцово задержали пассажира с четырехкилограммовой золотой цепью

УрБК, Екатеринбург, 30.11.2022. В Екатеринбурге сотрудники таможенной службы задержали мужчину, который пытался вывезти в ОАЭ четырехкилограммовую золотую цепь, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.

«Изделие выполнено из неспаянных между собой звеньев, предположительно из золота 999 пробы. Его общая стоимость превышает 10 млн руб.», — говорится в сообщении.

Мужчина пытался провезти изделие в рюкзаке. Он рассказал, что цепь предназначена для личного пользования, и он носит ее на своей шее.

Таможенники отправили изделие на экспертизу, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Ранее стало известно, что в России продлили запрет на вывоз некоторых товаров и оборудования до конца 2023 года. В перечень входит 1,6 тыс. различных наименований.

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