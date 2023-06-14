Свердловчанина будут судить за попытку вывоза за границу золотой цепи стоимостью 6 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 14.06.2023. Прокуратура ЗАТО г. Новоуральск утвердила обвинительное заключение в отношении местного ...30.01.2023 Жителю Екатеринбурга грозит уголовное наказание за попытку приобретения фальшивых банкнот
УрБК, Екатеринбург, 30.01.2023. В Орджоникидзевский районный суд города Екатеринбурга направлено уголовное дело в ...14.05.2020 Жителя Екатеринбурга будут судить за незаконный оборот немаркированных табачных изделий стоимостью почти 5 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 14.05.2020. Прокуратура Екатеринбурга направила в Орджоникидзевский районный суд для рассмотрения ...05.12.2019 В Кыштыме перед судом предстанет мужчина за незаконный оборот немаркированной алкогольной продукции на сумму более 3 млн рублей
УрБК, Челябинск, 05.12.2019. В Кыштымский городской суд направлено уголовное дело в отношении мужчины, осуществлявшего ...01.11.2019 Жителя Ирбита осудят за распространение поддельных пятитысячных купюр
УрБК, Ирбит, 01.11.2019. Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении жителя Ирбита, обвиняемого в ...