Свердловчанина будут судить за попытку вывоза за границу золотой цепи стоимостью 6 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 06.12.2023. В Свердловской области направлено в суд уголовное дело в отношении местного жителя, который приобрел золотую цепь весом 1,3 кг на сумму 5,8 млн руб. Обвиняемого задержали сотрудники таможни аэропорта Кольцово при попытке незаконного вывоза драгоценного изделия за границу, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.



По версии следствия, обвиняемый в начале 2023 года в нарушение требований законодательства приобрел у неустановленного лица, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, золотую цепь, которую хранил по месту своего жительства. Затем он попытался вывезти ее в ручной клади за пределы РФ. При задержании таможенники изъяли у него цепь, а эксперты в дальнейшем выяснили, что содержание драгоценного метала в изделии составляло не менее 99,995%.



В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело в соответствии с частью 4 статьи 191 УК РФ «Незаконный оборот драгоценных металлов, в крупном размере» и частью 1 статьи 226.1 УК РФ «Контрабанда стратегически важных товаров». Дело передано в Октябрьский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.