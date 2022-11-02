В челябинском аэропорту задержали пассажирку с 2 млн рублей в ручной клади

В Екатеринбурге таможня пресекла вывоз незадекларированной валюты на сумму более 29 тыс. евро

УрБК, Екатеринбург, 17.03.2017. Сотрудники Кольцовской таможни пресекли попытку незаконного вывоза почти 12 млн руб. Об ...

В аэропорту Кольцово таможенники пресекли попытку незаконного вывоза в Турцию почти 12 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 03.03.2015. В аэропорту Кольцово выявлен первый за 2015 год случай контрабанды денежных средств. Об ...

В аэропорту Кольцово таможенники выявили контрабанду валюты на сумму почти в 1,5 млн рублей

Уральское таможенное управление: по фактам незаконного перемещения через таможенную границу РФ в 2011 году было возбуждено 360 уголовных дел

УрБК, Екатеринбург, 17.01.2012. По итогам работы Уральского таможенного управления в 2011 году возбуждено 4,81 тыс. дел ...