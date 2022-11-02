В челябинском аэропорту задержали пассажирку с 2 млн рублей в ручной клади

УрБК, Челябинск, 12.05.2023. В челябинском аэропорту таможенники задержали 43-летнюю местную жительницу, собиравшуюся вылететь в Турцию. После досмотра в ручной клади у нее нашли 29 тыс. 200 долл. США, или 2 млн 222 тыс. руб., сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.
По словам женщины, она не знала о декларировании и правилах перемещения наличных средств через таможенную границу ЕАЭС. По данному факту Челябинской таможней возбуждено административное дело. Нарушительница заплатит штраф в размере до двукратной суммы неуказанных средств.
За I квартал 2023 года инспекторы ведомства зафиксировали шесть случаев незаконного перемещения валюты через воздушную границу на сумму 1 млн 946 тыс. руб.
Таможенные службы напоминают, что перед поездкой стоит узнать о лимитах на ввоз и вывоз иностранной валюты, исходя из страны прибытия.
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