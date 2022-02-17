В Нижнем Тагиле прокуратура изъяла 11 тыс. пачек контрафактной табачной продукции

УрБК, Екатеринбург, 13.02.2024. В Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила поступило уголовное дело в отношении 38-летнего мужчины, который, по версии следствия, закупил 11 тыс. пачек немаркированной табачной продукции на общую сумму 1,7 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



«По версии следствия, в период с января 2022 года по март 2023 года обвиняемый у неустановленного лица, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, приобрел немаркированные табачные изделия в количестве 11 тыс. пачек общей стоимостью свыше 1,7 млн руб.», — говорится в сообщении.



Контрафакт мужчина хранил на складе в Нижнем Тагиле. На некоторых пачках имелись акцизные марки, однако они не соответствовали нормам «Гознака». Уголовное дело было направлено в суд.