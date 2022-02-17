В Нижнем Тагиле прокуратура изъяла 11 тыс. пачек контрафактной табачной продукции

УрБК, Екатеринбург, 17.02.2022. Прокуратура Новоуральска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в ...30.07.2021 Суд в Екатеринбурге рассмотрит уголовное дело о нелегальном обороте сигарет на 3 миллиона рублей
УрБК, Екатеринбург, 30.07.2021. В Кировский районный суд Екатеринбурга направлено уголовное дело в отношении ...25.02.2021 Жительницу Сухого Лога обвиняют в незаконном обороте немаркированной алкогольной и табачной продукции на сумму свыше 3,5 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 25.02.2021. В Сухом Логу направлено в суд уголовное дело о незаконном обороте немаркированной ...18.01.2021 В Екатеринбурге осужден мужчина за приобретение немаркированной табачной продукции на 11,7 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 18.01.2021. Кировский районный суд Екатеринбурга вынес приговор 27-летнему Амину Вейсалли, который ...04.08.2020 В суд Екатеринбурга направлено дело о незаконном обороте немаркированных сигарет на сумму 4,1 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 04.08.2020. В Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга направлено уголовное дело в отношении ...