Гражданка Израиля попыталась вывезти из Екатеринбурга 15 кг украшений

Фото предоставлены пресс-службой Уральского таможенного управления

УрБК, Екатеринбург, 06.10.2023. В екатеринбургском аэропорту Кольцово таможенники обнаружили в рюкзаке пассажирки 15 кг незадекларированных украшений. Об этом сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.Партия из 405 украшений и сувениров из уральских самоцветов была обнаружена в рюкзаке безработной гражданки Израиля. Она планировала вылететь с этим грузом в Турцию. Таможенникам женщина пояснила, что приобрела в Екатеринбурге товар примерно за 1 тыс. евро.«Правда документов, подтверждающих эту стоимость предоставить таможенникам женщина не смогла. Часть товара, в основном изделия из малахита везла по просьбе заказчиков в Израиль. Остальное — на продажу. О том, что партию надо декларировать и платить пошлину, не знала», — говорится в сообщении.Незадекларированную коллекцию сувениров таможенники отправили на экспертизу. В отношении нарушительницы возбуждено административное дело. Ей грозит штраф от половины до двукратной стоимости партии или конфискация украшений.