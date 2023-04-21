Гражданка Израиля попыталась вывезти из Екатеринбурга 15 кг украшений

УрБК, Екатеринбург, 21.04.2023. Сотрудники таможни в аэропорту Кольцово предотвратили вывоз коллекции статуэток, ...19.12.2019 В аэропорту Кольцово сотрудники таможни пресекли незаконный вывоз в Китай 19 кг янтаря
В екатеринбургском аэропорту Кольцово сотрудники таможни пресекли незаконный вывоз в Китай 19 кг янтаря. Об этом ...19.12.2019 В аэропорту Кольцово сотрудники таможни пресекли незаконный вывоз в Китай 19 кг янтаря
УрБК, Екатеринбург, 19.12.2019. В екатеринбургском аэропорту Кольцово сотрудники таможни пресекли незаконный вывоз в ...03.12.2019 Кольцовские таможенники обнаружили в багаже пассажирки рейса Екатеринбург — Пекин 5 кг детских варежек
УрБК, Екатеринбург, 03.12.2019. Кольцовские таможенники обнаружили в багаже пассажирки рейса Екатеринбург — Пекин ...30.11.2017 Таможенники в аэропорту Кольцово изъяли у мужчины 300 ювелирных украшений
УрБК, Екатеринбург, 30.11.2017. В Екатеринбургском аэропорту Кольцово у мужчины изъяли 300 ювелирных украшений. Об этом ...