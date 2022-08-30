УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 13:18

В Свердловской области выявлено 303 новых случая заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 30.11.2022. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 303 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 30 ноября 2022 года федеральный оперштаб.

Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 554 тыс. 110 человек.

Также за сутки в области не зарегистрировано ни одного летального случая от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе составляет 10 тыс. 881. За сутки из больниц выписано 362 человека. Всего в Свердловской области официально выздоровели 539 тыс. 259 человек.

В России за минувшие сутки было выявлено 6 тыс. 088 новых случаев COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 21 млн 590 тыс. 828 человек. За сутки зафиксировано 59 летальных случаев (всего 392 тыс. 002), выздоровели 5 тыс. 557 человек (всего 20 млн 997 тыс. 710).

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
Вчера, 13:24 В Свердловской области выявлено 298 новых случаев заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 29.11.2022. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 298 новых случаев заражения ...

30.08.2022 В Свердловской области выявлено 1 тыс. 333 новых случая заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 30.08.2022. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 1 тыс. 333 новых случая ...

06.07.2022 В Свердловской области выявлено 92 новых случая заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 06.07.2022. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 92 новых случая заражения ...

04.07.2022 В Свердловской области выявлено 93 новых случая заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 04.07.2022. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 93 новых случая заражения ...

29.06.2022 В Свердловской области выявлено 103 новых случая заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 29.06.2022. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 103 новых случая заражения ...

Популярные новости
15.11.2022В Свердловской области в семи сферах наблюдается кадровый дефицит03.11.2022Свердловский губернатор Евгений Куйвашев утвердил нескольких региональных министров21.11.2022В Свердловской области прогнозируют заморозки и гололедицу на дорогах02.11.2022Телефонные мошенники оформили на жителя Екатеринбурга кредит в 1,5 млн рублей с помощью украденных персональных данных03.11.2022Энергетики «Россети Урал» направили более 110 млн рублей на обновление электросетевой инфраструктуры в Свердловской области
Архив новостей
Ноябрь 2022 (711)
Октябрь 2022 (708)
Сентябрь 2022 (758)
Август 2022 (779)
Июль 2022 (718)
Июнь 2022 (703)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18