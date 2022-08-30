В Свердловской области выявлено 303 новых случая заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 30.11.2022. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 303 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 30 ноября 2022 года федеральный оперштаб.



Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 554 тыс. 110 человек.



Также за сутки в области не зарегистрировано ни одного летального случая от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе составляет 10 тыс. 881. За сутки из больниц выписано 362 человека. Всего в Свердловской области официально выздоровели 539 тыс. 259 человек.



В России за минувшие сутки было выявлено 6 тыс. 088 новых случаев COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 21 млн 590 тыс. 828 человек. За сутки зафиксировано 59 летальных случаев (всего 392 тыс. 002), выздоровели 5 тыс. 557 человек (всего 20 млн 997 тыс. 710).