Глава Екатеринбурга Алексей Орлов рассказал о подготовке города к новогодним праздникам

УрБК, Екатеринбург, 30.11.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов рассказал о подготовке муниципалитета к празднованию Нового года.
В ходе заседания оргкомитета по подготовке внешнего оформления фасадов предприятий и учреждений уральской столицы к новогодним мероприятиям А. Орлов подчеркнул, что в городе следует создать праздничную атмосферу для юных екатеринбуржцев, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Несмотря ни на что мы создадим новогоднюю атмосферу для детей, их лишать праздников нельзя. На мероприятиях, в том числе на новогодних утренниках, представлениях, будет сделан акцент на поздравлении детей из малообеспеченных семей и сирот. У нас есть предприниматели, которые всегда оказывают содействие в организации оформления города, поэтому сообща мы сможем создать праздничное настроение жителям и достойно войти в юбилейный год», — сказал А. Орлов.
Напомним, что главной темой новогоднего оформления уральской столицы в этом году станет предстоящее 300-летие Екатеринбурга, которое город отметит в 2023 году. Ледовый городок, посвященный этой дате, станет первым мероприятием в череде юбилейных проектов. Важными элементами в его оформлении будут ледяные фигуры и модель крепости, символизирующей становление города, где было положено начало горнозаводской промышленности Урала.
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