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На Южном Урале средний размер выданных автокредитов в октябре составил 981,1 тыс. рублей

УрБК, Челябинск, 30.11.2022. Средний размер выданных автокредитов в Челябинской области в октябре 2022 года составил 981 тыс. 086 руб. Это на 1,3% меньше, чем в предыдущем месяце этого года (994 тыс. 444 руб.), говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

С этим результатом Южный Урал занял 20-е место рейтинга среди 30 регионов РФ. На первой строчке списка по размеру выданных за указанный период автокредитов оказалась Москва (1,59 млн руб.), на второй — Московская область (1,44 млн руб.), на третьей — Санкт-Петербург (1,42 млн руб.), на четвертой — Ленинградская область (1,25 млн руб.). Замыкает топ-5 Новосибирская область (1,18 млн руб.).

В целом по стране средний размер выданных в октябре автокредитов составил 1,08 млн руб., что на 6,1% меньше по сравнению с предыдущим месяцем (1,15 млн руб.).

Как отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, средний чек автокредитов снижается второй месяц подряд. По его мнению, это связано с тем, что на фоне общей неопределенности как банки, так и сами граждане не стремятся к дальнейшему наращиванию обязательств и стараются сокращать долговую нагрузку.

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