УБРиР наращивает клиентскую базу

Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) провел Demo Day — мероприятие, на котором были продемонстрированы результаты работы розничного бизнеса в III квартале 2022 года. Специалисты отметили, что последние три месяца стали успешными для финансовой организации по всем ключевым показателям.



Президент УБРиР Антон Соловьев отметил, что за III квартал банк увеличил объемы выдач потребительских кредитов, ипотеки, кредитных и дебетовых карт, сберегательных продуктов. Кроме того, активная база клиентов выросла на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



«Нашим розничным бизнесом двигают ожидания и требования клиентов. На сегодняшний день мы делаем все, чтобы предоставить наилучший сервис, основанный на знании о наших пользователях. Наша команда аналитики данных уже научилась предугадывать заинтересованность клиента в продукте. Это та компетенция, которая позволит нам активно конкурировать на рынке», — сказал Антон Соловьев.



Так, аналитики УБРиР отметили, что III квартал показал восстановление спроса у населения на кредиты. Количество выданных займов по сравнению с I кварталом увеличилось на 80%. Эксперты отмечают, что таких результатов удалось достичь за счет оперативных изменений продуктового предложения банка под требования регулятора и индивидуального подхода к клиенту. Кроме того, процесс получения кредита стал проще, также сократилось время ответа по заявке клиента. Благодаря применению новых технологий обработки данных о клиентах, система может предугадывать спрос на заемные средства и выдавать кредит с условиями, которые устраивают конкретного пользователя.



Также в III квартале в УБРиР в 2,4 раза вырос объем выдач ипотеки. Стоит отметить, что банк активно развивает партнерство с застройщиками на всей территории присутствия. По сравнению с прошлым годом доля первичного рынка в выдачах ипотеки увеличилась в четыре раза. Ипотечная линейка УБРиР включает широкий перечень продуктов, в том числе государственные программы со ставками ниже рыночных. В этом сегменте также упор был сделан на цифровизацию процессов: в банке появился сервис электронной регистрации сделки, который позволил сократить время, затрачиваемое на приобретение жилья.



Кроме того, за период с августа по сентябрь банк выдал в три раза больше кредитных карт по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а рост портфеля составил 5%. На 41% увеличилось количество выданных дебетовых карт. Транзакционная активность выросла на 5,3%.



Руководитель департамента розничного бизнеса УБРиР Сергей Миловский отметил, что по карточным, кредитным и ипотечным показателям III квартал стал для банка рекордным.



«Несмотря на внешние факторы, мы смогли увеличить финансовые показатели по нашим продуктам. По сравнению с прошлым годом мы выдали в три раза больше кредитных карт, и на 41% больше дебетовых карт. Более чем в 1,5 раза вырос портфель ипотеки и на 80% — количество выданных потребительских кредитов. Кроме того, мы смогли перестроить технологию зарплатного обслуживания: теперь скорость зачисления сократилась до 15 минут. Как итог мы продаем на 44% больше зарплатных карт, чем годом ранее. Мы приближаемся к лучшим результатам рынка и гордимся тем, что клиенты доверяют нам и признают нас надежным партнером», — сказал Сергей Миловский.



Еще одним достижением банка поделились в ходе Demo Day специалисты, отвечающие за развитие мобильного приложения. По итогам квартала 56% сделок по продуктам было оформлено онлайн. Проникновение мобильного банка выросло до 72%. Увеличению показателей способствовала активная работа с клиентами во всех каналах взаимодействия, а также планомерная работа над качеством продуктов банка и процессом их оформления. В приложении появились предодобренные кредиты и кредитные карты, а при оформлении дебетовых карт стало возможным заказать курьерскую доставку. Активнее всего в мобильном приложении ведут себя вкладчики: доля сделок через мобильный банк выросла до 67%.



Также рост показателей был отмечен и среди вкладчиков. Портфель пассивов увеличился с начала года на 17,5%. Драйвером роста стали накопительные счета: увеличение их портфеля составило 30% с начала года.



Подводя итоги мероприятия, президент УБРиР отметил, что банку удалось адаптироваться к внешним условиям и вернуться к годовым планам и по рентабельности, и по прибыльности. Антон Соловьев подчеркнул, что коллектив смог создать задел для начала 2023 года, что позволит приступить к работе над новой стратегией развития на ближайшие годы.