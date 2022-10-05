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Минфин РФ предложил ввести минимальную цену на все виды алкоголя

УрБК, Москва, 30.11.2022. Минфин РФ предложил распространить механизм минимальной розничной цены (МРЦ) на всю алкогольную продукцию. Об этом сообщает газета «Известия».

Сейчас в стране МРЦ действует на крепкий алкоголь (водка, коньяк, виски и другое), а также на игристые вина и шампанское. Последние несколько лет обсуждается внедрение этого механизма для пива. Плюс нововведение может затронуть тихое вино.

Уточним, что министерство периодически индексирует МРЦ. Это делается с учетом множества факторов, включая себестоимость производства напитков и наценку при отгрузке с завода в опте и рознице.

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